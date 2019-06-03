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التشكيل الرسمي لسموحة أمام الاتحاد السكندري

الإسكندرية.. أحمد عبد العزيز
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 9:12 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 9:12 م

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري التي ستُقام مساء اليوم الأثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم يحيى ، فارس مجاهد ، رجب نبيل ، محمود منصور .

خط الوسط : أحمد حمص، شيخ بامبا ، إيدى إيمومو ، محمود معاذ ،إسلام صالح .

خط الهجوم : عمر حبشى .

يتواجد على دكة البدلاء : أحمد الشيخ، محمود سيد ، عمر سعد ، أومبد اوكرى ، حسام حسن ، ابراهيم عادل ، محمود سامى .


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