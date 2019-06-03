القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يحث كوريا الشمالية على استئناف المحادثات النووية

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حث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان اليوم الاثنين كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إجراء محادثات تتعلق بالسلاح النووي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عنه القول خلال زيارة لسول :"كالعادة، نأمل في أن ينخرط الكوريون الشماليون بصورة بناءة من خلال القنوات الدبلوماسية للتعامل مع مخاوفنا".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعقوبات التي فرضتها على كوريا الشمالية حتى تلتزم هي بكافة "الأنظمة الدولية".

وقال شاناهان إن الحل المقبول الوحيد هو تفكيك الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح السياسي الأمريكي لنظيريه الياباني والكوري الجنوبي في اجتماع أمس في سنغافورة أن الولايات المتحدة لا تريد الانحراف عن أهدافها بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن يقود ترامب بزيارة لكوريا الجنوبية خلال ثلاثة أسابيع. وكان بحث الأسبوع الماضي الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.