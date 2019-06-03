ءفي الحلقة 28 من مسلسل «زلزال»، استطاع محمد رمضان التغلب على ظلم «خليل» واحتكاره لسوق الفاكهة، عن طريق صديقه «سلام القط» الذي عرض عليه استيراد الفاكهة من وجه قبلي بدلا من خليل.

يعود «زلزال» للسيطرة على السوق، ولكن الأزمات تضرب حياته من جديد؛ فسرعان ما يكتشف مرض «صافية» بعد أول أيام الزواج، والذي يمنعها من اللإنجاب.

على صعيد آخر، يمر «خليل» بضائقة مالية بسبب إحدى الصفقات التي اضطر لاقتراض مبلغ من البنك بضمان ممتلكاته، ولكن صفقة الفاكهة يفشل تصديرها وتُعدم داخل الحجر الصحي؛ ما ينذر بتحول أمور خليل تماما في الوقت الذي تستقر فيه أمور زلزال.

تنتهي الحلقة بمحاولات خليل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل سيفلس؟ وماذا سيكون رد فعل زلزال على أزمته؟ وهل سيكون لأمل حب خليل الأول دور في المرحلة المقبلة؟ هذا ما تكشفه الأحداث المقبلة.