تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فرحة الصائم بعيد الفطر المبارك، مستشهدًا بالحديث النبوي: «للصائم فرحتان يفرح بهما؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «منى والناس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، «يفرح الصائم بفطره عند وقت الغروب وتناول الطعام والشراب، ويفرح بفطره يوم العيد حين يستكمل أيام رمضان وتوفيق الله له لأداء الصيام وشهر رمضان الذي كان يتمناه».

وتابع: «ندعو جميعًا بأن يبلغنا الله شهر رمضان، وحينما نبلغه نصومه وحينما يأتي يوم العيد فنفرح أن الله وفقنا للعبادة»، مشيرًا إلى التشريعات التي أقرها الرسول لأمته يوم العيد: «عندما تخرج من بيتك أفطر ولو على أي شيء لتكسر الصيام لأن يوم العيد يحرم صيامه وتذهب إلى المصلى وتكبر الله ثم تؤدي صلاة العيد».

وعن كيفية أداء صلاة عيد الفطر، قال: «صلاة العيد ركعتان، يكبر بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات ثم الفاتحة والسورة، وبعد الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام 5 تكبيرات ثم الفاتحة والسورة، وبعد انتهاء الصلاة يقف الإمام ليلقي خطبة العيد».

وواصل أن خطبة العيد تأتي بعد انتهاء الصلاة وليس قبلها كما هو معتاد طوال العام، وتشتمل على عدة توجيهات منها تنبيه الإمام بالإسراع في تقديم زكاة الفطر وأهمية الحفاظ على صلة الرحم في هذا اليوم، والالتزام بآداب العيد في أخلاقيات الإنسان الصائم وشكر الله على هدايته.