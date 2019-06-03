فرج عامر ردا على التفويت: «مباراة سموحة والاتحاد شريفة»

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن لقاء فريقه اليوم أمام الاتحاد السكندري، بالدوري سيكون عنوانه النزاهة والشرف، وذلك ردًا على إتهامات حدوث تفويت من جانب ناديه لبقاء زعيم الثغر في الدوري.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز بأي نتيجة على سموحة للبقاء في الدوري، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" مباراة سموحة والاتحاد في كرة القدم اليوم العاشرة مساءا في استاد الجيش ببرج العرب هي مباراة شريفة ودربي سكندري بين شقيقين قلوبنا تدمي من اجل الاتحاد ولكننا سوف نبذل قصاري جهدنا من اجل ان نفوز هذة هي المعادلة الصعبة في الحياة ليس كل ماتتنمناة تدركةً".

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدف.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الـ10 برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.