عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح مشهد أثار انتقادات حادة ضد رئيس الوزراء الباكستاني أثناء استقبال العاهل السعودي له.

ووجهت لرئيس وزراء باكستان عمران خان انتقادات شديدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب ما عد سلوكا مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.

ورصد المنتقدون أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعد أن صافح العاهل السعودي تحدث إلى المترجم مباشرة بدلًا من الحديث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أنه انصرف على عجل، ولم ينتظر حتى ينتهي المترجم من نقل حديثه للعاهل السعودي.