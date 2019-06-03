أمريكا تدعو الصين إلى إجراء إحصاء كامل لضحايا أحداث الميدان السماوي

دعت الولايات المتحدة الصين اليوم الاثنين إلى إجراء إحصاء كامل للقتلى والمفقودين بعد قيام الجيش بقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الميدان السماوي (تيانانمن) قبل ثلاثين عاما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذا التحرك من شأنه "منح راحة نفسية للضحايا الكثيرين لهذه الصفحة المظلمة من التاريخ". كما دعا إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب سعيهم إلى نيل حقوق الانسان والحريات.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في قمع الجيش للمتظاهرين في الرابع من حزيران/يونيو عام 1989 لا يزال غير معروف.

وأضاف البيان "لا تزال الأحداث التي وقعت قبل ثلاثين عاما تحرك ضميرنا ، وضمير المحبين للحرية حول العالم".

كما أشاد البيان بشجاعة المحتجين الذين وقفوا في وجه الحكومة الشيوعية إلى أن قام قادتها بارسال الدبابات إلى الميدان.

وذكر البيان، الذي أعرب أيضا عن مواساته للأسر التي لاتزال يستبد بها الحزن على أحبائها المفقودين ، إن المحتجين الذين احتشدوا في بكين وفي مدن أخرى "عانوا بشدة في إطار سعيهم لمستقبل أفضل لبلادهم".

ونوه البيان بأمهات الميدان السماوي ، اللاتي يواصلن السعي من أجل تحقيق المساءلة رغم ما يعنيه ذلك من خطر شخصي هائل.

وقال البيان "إن دولة الحزب الواحد في الصين لا تتسامح مع أية معارضة وتنتهك حقوق الانسان كلما كان ذلك يخدم مصالحها" مشيرا إلى محاولات قيادة الحزب الشيوعي "لخنق ثقافة الويغور وسحق الديانة الاسلامية".