مفتي الجمهورية التونسية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

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أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ مساء اليوم الاثنين تعذر رؤية هلال شهر شوال وبذلك فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440.