السفير البريطاني بالسودان يعرب عن قلقه حيال أعمال العنف بمحيط الاعتصام

أعرب السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، اليوم الإثنين عن قلقه البالغ حيال أعمال العنف التي يشهدها محيط مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وقال السفير البلايطاني ـ على موقع تويتر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ـ إنه ليس هناك مبرر للعنف في ساحة الاعتصام، داعيًا إلى وقف العمليات فورا.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، صرح، في وقت سابق، بأن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.