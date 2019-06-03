من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبريطانيا بقيادة منظمات نسائية في وسط العاصمة لندن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.



ونشر نشطاء من منظمة العفو البريطانية لحقوق الإنسان لافتات على جسر فوكسهول، وهو معبر رئيسي على نهر التيمز مقابل المبنى الرئيسي للسفارة الأمريكية في لندن.



وحملت الافتات عبارة "قاوموا التمييز الجنسي. قاوموا العنصرية. قاوموا الكراهية. قاوموا الوحشية. قاوموا ترامب".



وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه لن يحضر المأدبة الملكية المعدة اليوم الاثنين لترامب، لأنه يعتقد أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي "يجب ألا تبسط البساط الأحمر لزيارة رسمية تكريما لرئيس يمزق المعاهدات الدولية الحيوية ويدعم إنكار تغير المناخ ويستخدم الخطاب العنصري وكراهية النساء".



ونظمت منظمة "مارش لندن" وغيرها من المنظمات النسائية "مأدبة شعبية" منافسة من أجل السلام في ساحة البرلمان مساء الاثنين، وحثت الناس على "التجمع سويا مع الحب والتضامن، لرفض الكراهية والانقسام".



ومن المقرر تنظيم مسيرة أكبر ضد ترامب في وسط لندن غدا الثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع ترامب مع ماي.