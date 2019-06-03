أمريكا توافق مبدئيا على مشروع مشترك بين «أمريكان أيرلاينز» و«كانتاس أيروايز»

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أعلنت وزارة النقل الأمريكية اليوم الاثنين موافقتها بشكل مبدئي على قيام مشروع مشترك بين شركتي الطيران الأمريكية "أمريكان أيرلاينز" والأسترالية "كانتاس أيروايز".

كانت الشركتان قد قدمتا طلبا لإقامة شركة لتسيير رحلات الطيران بين الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت الوزارة أن الموافقة المبدئية تتضمن الشروط المطلوبة لحماية المنافسة واستفادة المستهلكين وتمكين الوزارة من مراقبة المشروع المشترك.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان صحفي "إذا أصدرنا الموافقة النهائية، ستنسق الشركتان خططهما وأسعار مبيعاتهما ومعدل الرحلات لتقديم جدول واحد لرحلات الطيران عبر المحيط الهادئ، مع توفير خيارات جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور".

كما يتضمن قرار وزارة النقل ضمانات لمكافحة الاحتكار لتمكين الشركتين من تنفيذ اتفاقياتهما.

كما تقترح وزارة النقل أن تقدم شركتا "أمريكان أيرلاينز" و"كانتاس أيروايز" تقريرا سنويا بشأن تقدم مشروعهما المشترك مع تقديم تقييم مفصل بعد سبع سنوات.

في الوقت نفسه، فإن قرار وزارة النقل تضمن فتح فترة تعليقات تستمر 3 أسابيع تقريبا، حيث تستقبل خلال أراء كل الأطراف قبل اتخاذ قرارها النهائي.