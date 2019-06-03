يوسف عثمان لـ«الشروق»: قرأت «لآخر نفس» فى الفكر الوهابى والأفغانى لتقديم دور أمير فى جماعة جهادية

«زلزال» محمد رمضان تجربة مختلفة والعمل معه متعة ويهتم بكل تفاصيل شخصيات فريق العمل

يشارك الفنان يوسف عثمان بعملين فى السباق الرمضانى الحالى، هما مسلسل «زلزال» والذى يقدم خلاله دور عازف أورج وعامل فراشة أفراح فى التسعينيات يدعى «أسامة»، ومسلسل «لآخر نفس»، ويقدم دور أمير فى جماعة جهادية يدعى «عبدالرحمن»، وفى السطور التالية يستعرض يوسف عثمان تفاصيل دوره فى العملين.

قال يوسف إن المخرج حسام على هو من رشحه لتقديم دور «عبدالرحمن» فى مسلسل «لآخر نفس»، بينما جاء ترشيحه لدور «أسامة» فى مسلسل «زلزال» عن طريق المخرج إبراهيم فخر والفنان محمد رمضان، بعدما قدم مع الآخير مسلسل «نسر الصعيد» العام الماضى، ونال الدور إعجاب الجميع.

وأضاف أنه لكى يقدم دوره جيدا فى «لآخر نفس» قرأ فى الفكر الوهابى والفكر الأفغانى وأفكار عديدة للإخوان، وكيفية مزج الأفكار لتكوين فكر جديد، كما حدث على مر التاريخ، وأنه كان يريد أن يضع نفسه فى منطق تفكير الشخصية سواء فى المذهب الدينى أو المذهب الخاص به، وأخذ دروسا لتعلم مخارج الألفاظ وتلاوة القرآن من أجل إتقان تقديم الدور، رغم عدم ظهوره فى مشهد لتلاوة القرآن أثناء تقديمه لشخصية «عبدالرحمن»،

بينما توجه إلى منحنى آخر من اجل شخصيته فى «زلزال»، حيث استعان بفرق موسيقية ليتحدث معهم عن فترة عملهم فى التسعينيات وجميع التفاصيل الخاصة بهم، بالإضافة إلى أنه تعلم أساسيات العزف على الأورج ليتمكن من تقديم الدور.

وأوضح «عثمان»، أن الفنان محمد رمضان ممثل كبير وكان يساعده أثناء تصوير مشاهده، كما أنه يساعد كل المشاركين فى العمل معه ويهتم بأدق تفاصيل شخصياتهم، مشيرا إلى أنه تفاجأ بذلك فى البداية ولكن لاحظه خلال مشاركته فى مسلسل «نسر الصعيد» العام الماضى، وأن «رمضان» يسعى دائما لمساعدة الممثلين الذى يشتركون معه فى المسلسل، لأن نجاح أى ممثل من نجاح العمل.

وأكد الفنان الشاب، أن هناك صعوبات عديدة واجهته خلال مشاركته فى مسلسل «لآخر نفس» من بينها ابتعاد أماكن التصوير عن القاهرة والاتجاه إلى الصحراء وسط الجبال والكهوف، بالإضافة إلى أنه كان يحاول جاهدا لتقديم دور «عبدالرحمن» بشكل جيد، ويحاول إظهار الأمير بأنه إنسان لديه مميزات وعيوب، بينما حاول معرفة طبيعة دور «أسامة» فى مسلسل «زلزال» من خلال بعض التفاصيل التى تجعل المشاهد يرى ان هذا الدور يقدم بصورة حقيقية مشابهه للواقع.

ووجه «عثمان» رسالة لجمهوره، بأن هناك حدثا كبيرا سيحدث فى الحلقات القادمة لمسلسل «لآخر نفس»، وعلى أثره ستنقلب الأحداث رأسا على عقب، ويظهر التأثير عليه وعلى جميع الشخصيات المشاركة فى العمل، أبرزهم الفنان إيهاب فهمى، أحمد العوضى، أحمد صلاح حسنى، محمد عز.

وعن ابتعاده عن الأدوار السينمائية، فيقول يوسف إن الابتعاد منطقى نتيجة لعدم مشاركته فى أعمال كثيرة خلال الفترة الماضية، ولابد للظهور المتكرر للممثل ليجذب أنظار المشاهدين وصناع الأعمال ليتم إسناد الأدوار له، كما أنه يسعى لتقديم أدوار سينمائية، لكنه ليس متسرعا لذلك الأمر، وتلقى عروضا للمشاركة فى فيلمين خلال الفترة الماضية، لكنه رفض المشاركة بسبب أن الأدوار ليست جيدة، كما أن العمل السينمائى لا يقاس بأطول فترة زمنية للظهور بقدر ما يترك الممثل بصمة فى العمل يتذكرها المشاهد.

وأعرب يوسف عثمان، عن سعادته بانتباه المشاهدين على اختلاف دور «أسامة» و«عبدالرحمن»، وأن أفكار الشخصيتين ومذاهبهما تناقض بعضها تماما، ما جعل المشاهدين بحالة صدقهما سواء فى «زلزال» أو «لآخر نفس»، مختتما تصريحاته بأنه لا يشعر بالندم تجاه أى عمل شارك فيه من قبل، ويرى أن مشاركته فى جميع الأعمال كانت بمثابة خطوة جيدة فى مشواره الفنى.