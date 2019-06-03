بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من المسلسل اللبناني "بروفا"، المُذاع عبر فضائية TEN، بتطليق ماجد (أحمد فهمي) لـ زوجته "نورا"، بعدما أدرك حملها الكاذب واستغل نقطة طلاقه منها شكل جاد بعدما طلبت منه تصوير فيديو أخر لهم يحتوى على مشاهد أكشن؛ لتزيد نسبة المشاهدة على قناتها الخاصة ب "يوتيوب"، بينما اعتبرته نوع من أنواع الدراما داخل مشاهد الفيديو.

طلبت "ليلى" من ماجد أن يعود إلى بلده مصر؛ لتشويه صورته أمام المدرسة بعد نشر الفيديوهات التي صورتها له زوجته بموقع "يوتيوب"، بينما قام ماجد بإلقاء هاتف زوجته أرضاً وأخبرها أنها دمرت حياته.

اتهمت "هبة" صديقها "كلود" بتصوير الفيديوهات الخاصة بالطلاب في المدرسة؛ ظناً منها أنه قام بإرسال فيديو لها وهي تحمل البنزين قبل حادثة الحريق.

قامت "ليلى" بطلب تسريع بروفات المسرحية من ليال (ماجي بو غصن)؛ حتي تسمح لهم الفرصة باللحاق بالموعد المحدد لها، بينما أخبرها ماجد بسفره إلى مصر، وطلب منها إعطائه فرصة للتقرب إليها؛ بإعتبارها المرة الأخيرة التي يراها فيها، وأراد معرفة المزيد حول أحلامها وطموحاتها، ثم طلب منها أن ترافقه في سفره وأخبرها بقصة طلاقه من زوجته، ولكنها رفضت.

دارت مشاجرة بين الطالبات "أميرة" و"إيلين" ضد "زينة"؛ التي صفعتها "أميرة" لإتهامها بسرقة حبيبها "أنيس"، بينما قاطعتها "أميرة" وألقت مجوهراتها في وجهها، التي وضعتها لها "زينة" في حقيبتها؛ لتلفق لها تهمة السرقة، وقاطعتها "إيلين" أيضاً؛ لتنمرها عليها.

افتعل الطالب "أنيس" عدة مشاحنات داخل المدرسة، ولقنته ليال درساً قاسياً ليواجه ذاته ويحل مشاكله النفسية؛ مما دفعه لضرب الطالب "يوسف" نجل المدرسة سحر (نهلة داوود)، التي توسلت إلى مديرها ماجد؛ ليتخذ موقفاً ضد "أنيس"، وقرر فصله من المدرسة.

اتبع "أنيس" خطوات ليال إلى الملهي الليلي، الذي تعمل به، واتهمها في شرفها؛ مما أثار غضب صديقها وسام (وسام الصباغ) وقام بطرده إلى الخارج، بينما جاء ماجد إليها؛ ليخفف عنها حزنها وأخبرها بحاجته لها.

وفي نهاية الحلقة طلبت حنان، والده "أنيس"، من جارتها "كريستين"، النجدة، بعد ثورة ابنها عليها وقيامه بتحطيم أثاث المنزل؛ لمعرفته بعلاقة أمه مع الشرطي "ملحم"، وعندما تدخلت "كريستين" نصحها "أنيس" – وهو فاقد وعيه - أن تذهب لحل مشاكل ابنتها "أميرة" بدلاً من تدخلها في مشاكله مع عائلته.