انطلقت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "لآخر نفس"، بقيام "عبدالرحمن" بالتحالف مع جماعة أخرى يديرها أمير يدعى "أسامة"، بعدما كشفت الحكومة مقر جماعته، وأبى أن يتفق معهم قبل أن يقتل من قتل "أبو زياد" متهما "ياسر" بقتله، لكن "أسامة" قتل "سعيد" أمامه ليخبره أنه من قتل "أبو زياد".

واصطحبت "سلمى" كلا من "أدهم" و"سليم" للكنيسة التي تتواجد فيه السيدة التي وصفتها لها والدة "حازم"، وأدلتهم على المكان الذي ذكره "حازم" في الرواية، وعثرت "سلمى" على صندوق بداخله "هارد" جديد.

وخلال ذهابهم لوزارة الداخلية تظهر سيارة وتقطع طريقهم ويتم سرقة "الهاردات"، لكن "أدهم" أخبرهم أن "الهاردات" لديها رقم سري لكي يتم معرفة ما بداخلها، لذلك عليهم أن يستمروا في البحث عليه داخل الرواية.

والتقت "سلمى" و"أدهم" بـ"ياسر" خلال زيارتهما له في السجن، وتوصلوا منه لعدة معلومات تساعدهم في استكمال لغز الرواية، وذهب "يوسف" و"شكري" لـ"عزمي" ليسئوا عن سارق "الهاردات" ليدخل "سليم" المكتب ويخبرهم "عزمي" بأنه من أهم العاملين في الإتحاد، ويخبرهم بأنه هو من سرقهم، وتم تكليفه بقتل "سلمى".