برلين توافق على فتح مكتب تمثيلي للغرفة الألمانية العربية في لبنان

أبلغ سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرجلين، اليوم الاثنين، وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، موافقة الحكومة الألمانية والغرفة الألمانية-العربية على فتح مكتب تمثيلي للغرفة الألمانية - العربية في مقرغرفة بيروت وجبل لبنان.

واستقبل الوزير شقير السفير بيرجلينن يرافقه المدير الإقليمي للغرفة الألمانية-العربية للصناعة والتجارة نور حنينة، "الذي أبلغه موافقة الحكومة الألمانية والغرفة الألمانية- العربية على فتح المكتب التمثيلي"، بحسب مصدر رسمي لبناني.

وأكد الوزير شقير على "متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف المستويات ولا سيما على المستوى الاقتصادي"، مشدداً على "ضرورة زيادة منسوب التعاون خصوصا لجهة الاستفادة من الخبرات والإمكانات الألمانية في مجالات الاستثمار ومشاريع البنى التحية".

وأشار الوزير شقير إلى أن هذا الموضوع تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاقتصادي - الألماني الذي انعقد في 22 حزيران/يونيو 2018 في السراي الحكومي على هامش زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لبيروت، بدعم من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".

وقال الوزير اللبناني "إن فتح المكتب يشكل حدثاً اقتصادياً مهماً للبنان، لأن من شأنه تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات في البلدين والاستفادة من الخبرات الألمانية لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية".

من جهته، أكّد السفير الألماني" اهتمام ألمانيا بتفعيل العلاقات الاقتصادية مع لبنان "خصوصا أنه يعتبر من أهم شركاء ألمانيا التجاريين في المنطقة ومركزا مميزا للأعمال".

وتم الاتفاق خلال اللقاء "على بدء التحضيرات اللازمة لإقامة المكتب، على أن يتم تحديد موعد افتتاحه قريباً، ويكون بإدارة حنينة".