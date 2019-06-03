البابا فرنسيس: لا ينبغي للسياسيين أن يبثوا الكراهية أو الخوف «أبدا أبدا»

قال البابا فرنسيس يوم الأحد، إنه يجب على السياسيين ألا ينشروا الكراهية أو الخوف "أبدا أبدا"، وعليهم بدلا من ذلك أن يقدموا الأمل، ودعا الأوروبيين أيضا "إلى تجاوز الانقسامات والحدود (بينهم)".

وسُئل البابا فرنسيس على وجه التحديد عن الزعيم الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، أثناء حديثه على متن طائرة من رحلة إلى رومانيا استغرقت ثلاثة أيام، لكنه أصر على أنه كان يوضح نقطة عامة.

وأضاف: "يجب أن نساعد السياسيين على أن يكونوا صادقين، وألا يقوموا بحملات تحت شعارات زائفة، عن طريق الافتراء والتشهير والفضائح وكثيرا ما يتم نشر الكراهية والخوف".