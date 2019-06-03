بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة ماي وسط قلق بشأن عدد المرشحين للسباق

أطلق بوريس جونسون، اليوم الاثنين، حملته لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين الحاكم، وسط قلق من نواب بارزين بشأن عدد المرشحين لخوض السباق.

وكتب جونسون، على موقع تويتر، مرفقا برابط لمقطع فيديو لحملته، :"حان الوقت لتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوحيد بلدنا الرائع. وآمل أن تدعموني".

وقال لناخبي الحزب في الفيديو :"إذا ما وصلتُ سنخرج (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق أو بدون اتفاق، في الحادي والثلاثين من أكتوبر".

ومن المتوقع أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو القضية الأبرز في السباق على رئاسة الحزب، والذي سيبدأ رسميا في العاشر من حزيران/يونيو الجاري بعد تنحي ماي رسميا من زعامة الحزب .

وأعلن 13 نائبا من حزب المحافظين الترشح للانتخابات التي تُجرى على مرحلتين. ومن المقرر أن يصوت نواب الحزب الـ313 بداية لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين فقط قبل أن يقوم أعضاء الحزب، والبالغ عددهم 125 ألفا، باختيار الزعيم الجديد، الذي من المتوقع أن يخلف ماي في رئاسة الوزراء.

وقال النائب المخضرم كين كلارك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم إن السباق أصبح فوضى مع هذا العدد الكبير من المرشحين.

وقال وزير الإسكان جيمس بروكنشاير للهيئة إنه يتعين على بعض زملائه الانسحاب.