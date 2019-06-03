القبض على فادي في الحلقة 28 من مسلسل «أبو جبل»

بعد أن استطاع حسن الوصول لعبده المهم، بدأ في استجوابه، وقام حسن بتهديد عبده ليبدأ في الاعتراف، وبالفعل بدأ يحكي له ما حدث بالتفصيل، بينما كان حسن يسجل اعترافه فأخبره عبده بأن فادي يترافع عنه في عدة قضايا وبينهم معرفة مسبقة.

وفي أحد الأيام جاء إليه فادي يخبره بأمر السرقة ويتفق معه على التفاصيل، وقال له فادي إنه سوف يحضر له مفتاح الشقة ويخبره بمكان الأموال، كما سيخبره أيضا بالوقت الذي ستكون فيه الشقة خالية، وبالفعل قام فادي بسرقة المفتاح من حقيبة شقيقته مريم وأعطاه لعبده، الذي قام بدوره بعمل نسخة من المفتاح، ويوم التنفيذ قام فادي بالاتصال بشقيقته مريم ليجعلها تخرج من المنزل وهو ماحدث بالفعل ليدخل بعدها عبده ورجاله ويقوموا بسرقة الأموال ثم إحراق الشقة.

لم يتمالك حسن نفسه وذهب مسرعا لكي يقتل فادي، لكن يمنعه من ذلك شعبان الذي اعترض طريقه وأخبره بأنه سيحصل على حقه بالقانون، وأنه لن يسمح له بارتكاب جريمة تلقي به في السجن مرة أخرى.

يتمالك حسن نفسه ثم يذهب بعدها لبيت فادي، وبمجرد رؤيته لحسن يشعر فادي بالقلق والتوتر ويبدأ حسن في التلميح لما عرفه حتى يخبره بصراحة أنه قد عرف كل شيء وأنه تأكد من قيامه بالسرقة وقتل أبنائه، يثور فادي بمجرد سماع هذا الكلام ولكن يقاطعه طرقات الباب الذي كانت تقف خلفه الشرطة للقبض على فادي، وبالفعل يتم القبض عليه ووضعه في سيارة الشرطة، تسقط بعدها والدة فادي مغشيا عليها من الصدمة، بينما تبكي مريم بصمت وهي غير مصدقة أن أخيها كان خلف كل مايحدث لها وأنه من قتل أبنائها، وتنتهي الحلقة بهذا المشهد الحزين.