ملكة بريطانيا: زيارات رؤساء أمريكا تذكرنا بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أثناء ترحيبها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ، اليوم الاثنين ، إن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها دائما بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعبرت الملكة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية ، عن ترحيبها بالرئيس الأمريكي قائلة إن هذه الزيارة تمثل "فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين".

وأضافت إليزابيث الثانية ، في الزيارة التي تتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 75 لعمليات إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية ، أن قوات البلدين حاربتا جنباً إلى جنب للدفاع عن قيمنا العزيزة للحرية والديمقراطية.

وذكرت الملكة ترامب بأصله الأسكتلندي قائلة إن لديه "علاقة خاصة بهذا البلد" ، وأعربت عن أملها في أن تعمل القيم والمصالح المشتركة بين البلدين على التقارب بينهما.