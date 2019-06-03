تركيا تعلن محصلة حملتها ضد حزب العمال الكردستاني والهجرة غير الشرعية في مايو

قال نائب وزير الداخلية التركي اليوم الاثنين، إن قوات الأمن التركية "حيدت" ما مجموعه 141 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في مايو.



وأضاف إسماعيل جاتلاق، في حديثه للصحفيين، إن 3645 شخصًا تم القبض عليهم بسبب صلاتهم المشبوهة بالمنظمات الإرهابية في مايو، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.



وحول عمليات مكافحة المخدرات، قال جاتلاق إنه تم إلقاء القبض على حوالي 15000 شخص وتم حبس 1577 شخصًا في الحجز في نفس الشهر.



وتابع أن الوزارة بدأت إجراءً قانونيًا ضد 2295 شخصًا كجزء من مكافحتها لجرائم الإنترنت.



وأشار نائب وزير الداخلية التركي إلى أنه تم تسجيل أكثر من 6ر3 مليون سوري في جميع أنحاء تركيا، وقال إن حوالي 330الف شخص عادوا إلى وطنهم.



وبالإشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين، قال جاتلاق إنه تم إلقاء القبض على ما مجموعة 536ر27 مهاجرًا و 561 مهربًا بشريًا في شهر مايو.



كانت تركيا هي الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا ، خاصة منذ عام 2011 عندما بدأت الحرب في سوريا.