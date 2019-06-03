الكرملين: الولايات المتحدة غير مستعدة حاليا لإحراز تقدم في العلاقات مع روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية "للأسف" غير مستعدة حاليا لإحراز تقدم في العلاقات مع روسيا لكن بوتين يتحلى بالتجربة والصبر.

وقال بيسكوف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من القضايا الاستراتيجية على جدول الأعمال والتي لا يمكن حلها إلا على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى أن غياب مثل هذه الاجتماعات أمر غير منطقي ويتعارض مع المصالح الوطنية للبلدين.

وأضاف: "نعتقد أن هناك حاجة إلى اجتماعات، نرى في جدول الأعمال العديد من القضايا، قضايا استراتيجية تحتاج إلى معالجة على مستوى رئيسين، حيث لا يمكن حل هذه المشكلات على مستوى أدنى"، لافتا إلى أن روسيا "تفهم أنه في حالة عدم وجود حوار على أعلى مستوى، فإن حل هذه المشاكل يتوقف؛ وبالتالي فإن الفشل في عقد اجتماعات أمر غير منطقي ويتعارض مع المصالح الوطنية لبلدينا".