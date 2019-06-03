رئيسة تايوان ترغب في مساعدة الصين على تنمية الديمقراطية

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج-ون، اليوم الاثنين إن تايوان ترغب في تقديم مساعدتها للصين إذا اتخذت الدولة الشيوعية خطوات نحو تنمية الديمقراطية وتحسين حقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات تساي قبل يوم واحد من الذكرى الثلاثين لاحتجاجات بكين التي أدت إلى إجراءات صارمة عسكرية دموية ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين.

ولدى استقبال مجموعة من الصينيين المدافعين عن الديمقراطية المنفيين، بقيادة المعارض والكاتب الصيني المقيم في الولايات المتحدة ويلسون تشن، قالت تساي إن كلا من أحداث تيانانمين عام 1989 في الصين ونظيرتها في كاوهسيونج عام 1979 في تايوان كانت نقاط تحول بالنسبة للبلدين –ولو بطرق مختلفة.

وشهدت مدينة كاوهسيونج جنوبي تايوان إجراءات صارمة ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في كانون أول/ديسمبر عام 1979 عندما كانت تايوان تخضع للأحكام العرفية.

وقالت تساي: "لقد اختارت تايوان اتخاذ خطوات بحزم لتحقيق الديمقراطية والحرية. لكن للأسف، في الصين، مع النمو الاقتصادي السريع، يظل تقييد حقوق الإنسان والحرية صارما".

وذكرت تساي أن تايوان تهتم بتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان في الصين لأنها قيم عالمية.

وقالت: "سوف نبذل قصارى جهدنا للمساعدة".

وتتمتع تايوان بحكم مستقل منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد خسارة حرب أهلية أمام الشيوعيين. وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها.