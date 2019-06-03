قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حول رأيه في صفقة القرن إنها غير حقيقية، معقبًا: «مفيش صفقة قرن دي بالتعبير االدبلوماسي بالونة اختبار».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الأحد، أن مصر خلقها الله قبل العالم، ولم يكن لأمريكا وجودًا منذ أحمس ورمسيس الثاني وغيرهما من ملوك مصر القديمة.

وأردف حول رأيه في إسرائيل: «الكثير من حكماء الدبلوماسيين هو مسيرة السلام المصرية، لأنها ثبتت حدودها، وأنها محاطة بخمس دول معادية، ويجب أن نحيي الصمود المصري، الذي لا يقسمه شيء، ولن نفرط في حبة رمل من مصر».

