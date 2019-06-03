«السعودية للكهرباء» تعلن عودة الخدمة للمشتركين في المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، صباح اليوم الاثنين، عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبية المتأثرين بالانقطاعات التي شهدتها بعض المحافظات والمدن والقرى في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة وبعض المحافظات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة مكة المكرمة على مدار اليومين الماضيين.

وجددت التأكيد على أن الانقطاعات حدثت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في سقوط أبراج نقل جهد عالي، تلاها خروج إحدى المحطات الكبرى من الخدمة، وتأثر بعض المحطات الفرعية بها تباعاً لترابط الشبكة وحدوث الانقطاعات الكبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الشركة أن الفرق الميدانية من مهندسي وفنيي الشركة عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت من إعادة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة اليوم للمشتركين.

وأكدت أن الشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.

وأعادت "السعودية للكهرباء" شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها في المنطقة الجنوبية بهذه التجربة، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.