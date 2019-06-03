حزب المعارضة الكمبودي المحظور يحشد الدعم عبر تجمعات الشعيرية سريعة التحضير

يهدف حزب المعارضة الكمبودي المحظور إلى إنعاش الدعم الشعبي مجددا من خلال مواصلة أعضاء الحزب المحليين المشاركة في تجمعات الشعيرية سريعة التحضير على مستوى البلاد هذا الأسبوع كوسيلة "للمقاومة السلبية" ضد الحكومة، وفقا لما قاله قيادي منفي في الحزب .

ويخطط نحو 1500 عضو من "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المحظور للاحتشاد في مجموعات في جميع أنحاء البلاد حول حساء الشعيرية الخميري حتى التاسع من يونيو، في محاولة لحشد الدعم والاستعداد لعودة زعيم الحزب السابق المنفي سام راينسي في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما قاله مو سوشوا نائب رئيس الحزب في وقت متأخر أمس الأحد.

وقال سوشوا الذي يعيش خارج البلاد، إن رئيس الوزراء هون سين "يريدنا في حالة صمت تام ... الصمت يحفر قبرنا".

وتم حل الحزب المعارض بحكم من المحكمة العليا في البلاد في عام 2017 بناء على طلب من الحكومة بعد اعتقال رئيس الحزب كيم سوخا واعتقاله بتهمة الخيانة العظمى التي أثارت انتقادات على نطاق واسع.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن السلطات الكمبودية أصدرت "ما لا يقل عن 147 أمر استدعاء تعسفي من القضاء والشرطة" ضد أعضاء أو أنصار الحزب هذا العام.

وكانت المنظمة قد حثت الحكومة الكمبودية الشهر الماضي على إنهاء "حملة التحرش السياسي" ضد الحزب .

وقال المتحدث باسم الحكومة فاي سيفان اليوم الاثنين إنه طالما لم يتجمع أعضاء الحزب السابق لارتكاب أعمال ضد القانون أو الحكومة، فإنهم أحرار في مشاركة الوجبات معا.

وقال سيفان: "أما إذا كانوا يفعلون شيئا آخر، فهذا موقف آخر".

وأشار إلى أنه إذا أثارت التجمعات شكوك السلطات المحلية في أي نشاط غير قانوني، فإن للسلطات الحق في تقديم أشخاص للقضاء، على الرغم من أنه ينبغي على المسؤولين توخي الحذر بشأن ضمان حقوق الناس.

وأضاف أن الحكومة "ليس لديها موقف" بشأن ما إذا كانت تعتبر الاجتماعات غير قانونية أو اضطرابا عاما أو تهديدا للأمن القومي. الأمر متروك للسلطات المحلية لتحديد ذلك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصلوا إلى كمبوديا اليوم الاثنين لمراجعة سجل حقوق الحكومة الكمبودية فيما يتعلق باتفاقية "كل شيء إلا الأسلحة" التجارية التفضيلية.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، حثت 85 مجموعة من منظمات المجتمع المدني والاتحادات وغيرها الحكومة على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، من أجل "معالجة القضايا السياسية والديمقراطية في كمبوديا" من أجل تجنب فقدان تفضيلاتها التجارية مع أوروبا.