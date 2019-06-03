العمال يغلقون أكبر مصانع شركة إنتاج شيكولاتة نيوتيلا في فرنسا

قالت شركة "فيريرو" الإيطالية لصناعة الشيكولاتة "نيوتيلا" الشهيرة ونقابة العاملين فيها إن العمال الفرنسيين المضربين عن العمل في أكبر مصانع الشركة أغلقوا المصنع.



يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الشركة على حكم قضائي بفتح المصنع الموجود في منطقة "فيلر-إيكال" الفرنسية، في حين لم ينفذ العمال الحكم حتى ظهر اليوم الاثنين.



وينتج هذا المصنع حوالي 600 ألف عبوة من الشيكولاتة الشهيرة يوميا، بما يعادل نحو ربع إجمالي إنتاج الشركة على مستوى العالم.



وذكرت نقابة "إف.أو" العمالية عل موقعها الإلكتروني إن 160 من عمال المصنع البالغ عددهم 350 عاملا أضربوا عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، ومنعوا دخول الشاحنات إلى المصنع أو الخروج منه.



يطالب العمال بزيادة أجورهم بنسبة 5ر4% مع مكافأة غلاء معيشة لمرة واحدة قدرها 900 يورو (1009 دولارات)، في حين تعرض الشركة زيادة الأجور بنسبة 7ر1% ومكافأة غير متكررة بقيمة 400 يورو، بحسب النقابة العمالية.



وذكرت شركة "فيريرو فرنسا" في بيان أنها أجرت مناقشات على مدى ستة أيام لحل المشكلة لكن النقابة العمالية رفضت كل الحلول.



وقال الفرع الفرنسي للشركة الإيطالية إنها اضطرت إلى اللجوء للمحكمة للحصول على أمر قضائي لحماية أغلبية العمال غير المضربين عن العمل وضمان علاقات عمل عادلة.