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الأمين العام للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين في السودان

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 10:19 م
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين بعد مقتل 13 شخصا، من بينهم طفل (8 أعوام) اليوم الاثنين. 

وقال بيان من الأمم المتحدة إن جوتيريش "يدين بشدة العنف والتقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المدنيين، والذي أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين". 

وأضاف البيان أن "الأمين العام يذكر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المدنيين في السودان".

وكانت جماعات المعارضة قد قالت إن مئات آخرين أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم.

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