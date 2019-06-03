محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: 546 شكوى لقضاة سجنوا في محاولة انقلاب تركيا

أعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، عن تسلمها 546 شكوى من قضاة سجنوا بعد محاولة الانقلاب في تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الاثنين.