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محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: 546 شكوى لقضاة سجنوا في محاولة انقلاب تركيا

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 11:59 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 11:59 ص

أعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، عن تسلمها 546 شكوى من قضاة سجنوا بعد محاولة الانقلاب في تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الاثنين.


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