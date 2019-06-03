محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: 546 شكوى لقضاة سجنوا في محاولة انقلاب تركيا

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أعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، عن تسلمها 546 شكوى من قضاة سجنوا بعد محاولة الانقلاب في تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الاثنين.