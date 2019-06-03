ترامب يدعو إلى وقف الغارات الجوية على مناطق المتمردين في إدلب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الغارات الجوية على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة إدلب السورية.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا "نسمع أن روسيا وسورية وبشكل أقل إيران، يقصفون –ما وصفه- "بالجحيم" محافظة إدلب في سورية، ويقتلون دون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء"، مضيفا: "العالم يشاهد هذه المجزرة. ما هو الغرض منها، ما الذي ستجنونه ؟ توقفوا!".

يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد المتمردين في حماة وإدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في سورية.

واتهمت العديد من الجماعات المؤيدة للمعارضة قوات الحكومة السورية وحلفاءها، روسيا وإيران، بتدمير المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية عن عمد.

وتحدثت منظمة "الخوذ البيضاء" الإنسانية الأسبوع الماضي عن أسوأ كارثة إنسانية خلال الصراع السوري المستمر منذ ثماني سنوات.

ووفقا لمنظمة "الخوذ البيضاء"، قتل مئات المدنيين وأجبر مئات الآلاف على الفرار.