وزارة الصحة الكويتية: الإسعاف الجوي يشارك بخطة الطوارئ في أيام العيد

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة في الكويت، الدكتور فواز الرفاعي، عن استعداد الوزارة ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية لعطلة العيد من خلال خطة تواكب هذه المناسبة.

وقال الرفاعي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن من ضمن استعدادات إدارة الطوارئ الطبية بهذه المناسبة تجهيز عيادة ونقطة إسعاف في مسجد الدولة الكبير لصلاة العيد، ونقاط إسعاف في أماكن مصليات العيد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضلا عن نقاط إسعاف بالأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى العيادات المجهزة في بعض المجمعات التجارية الكبيرة وكذلك 75 مركز إسعاف ونقطة منتشرين في دولة الكويت وعلى الخطوط السريعة شمال وجنوب الكويت لخدمة رواد الشاليهات والمزارع على مدار الساعة.

وأفاد بأن خدمة الإسعاف الجوي ستشارك في تقديم العناية الطبية الطارئة للحالات في المناطق البعيد والنائية والجزر، علاوة على سيارات الإسعاف الجديدة والتي زادت من عدد الأسطول ليصل إلى 206 سيارات.

ولفت إلى أنه تم وضع قسم العمليات وغرفة الطوارئ المركزية على أهبة الاستعداد عند حدوث أي طارئ.