رئيس الوزراء العراقي يهنئ بارازاني بمناسبة رئاسته لإقليم كردستان

هنّأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، نيجيرفان البارزاني؛ بمناسبة تسلمه منصب رئيس إقليم كردستان، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على الوضع في العراق والعلاقات مع الإقليم.

وقال عبدالمهدي -في برقية بعث بها إلى بارزاني- "نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسا لإقليم كردستان، متمنين لكم كل التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء شعبنا العزيز في الإقليم".

وأضاف أننا "على ثقة بأن تسلمكم هذا المنصب سيحقق مزيدا من الدعم للارتقاء بالعلاقات بين المركز والإقليم مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والأمني لبلدنا".

وانتخب برلمان إقليم كردستان العراق، في الـ28 من مايو الماضي، نيجيرفان البارزاني، رئيسا لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.