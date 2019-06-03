﻿«بن راشد» يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لامتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال «بن راشد»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين، «نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد».



وأبدى أمنياته بأن يحل الخير والسلام على البلاد العربية والإسلامية خلال احتفالها بالعيد، قائلًا: «عيد خير ورحمة وسلام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، ويعيده علينا وعليكم باليمن والبركات».



وأعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، أن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت الإمارات والكويت أن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر شوال لعام 1440 هجريًا.