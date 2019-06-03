رئيس الوزراء الإيطالي يلقى خطابا للأمة في ظل تصاعد التكهنات بقرب انهيار حكومته

يوجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خطابا للأمة اليوم الاثنين في ظل تصاعد التكهنات بقرب انهيار حكومته الشعبوية.

وكتب كونتي تغريدة "تويتر"، قال فيها "اليوم الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة (1615 بتوقيت جرينتش) سوف أعقد مؤتمرا صحافيا في مقر الحكومة، لدي أمور مهمة أرغب في إخباركم بها".

ويشار إلى أن كونتي يتولى منصبه منذ أكثر من عام، ولكن هناك خلافات بين الحزبين اللذين يدعمانه وهما حزب الرابطة وحركة خمس نجوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة كوريري ديلا سيرا، فان رئيس الوزراء سوف يحذر من أنه لا جدوى من الاستمرار مع الحكومة مالم يتم استعادة الثقة داخل الائتلاف.

ويختلف حزب الرابطة وحركة خمس نجوم منذ أشهر بشأن عدة قضايا، تشمل سياسة الهجرة والتخفيضات الضريبية ومشاريع البنية التحتية.

وفي حال انهارت الحكومة، من المرجح أن يتم حل البرلمان في أواخر تموز/يوليو المقبل، وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة في 29 أيلول /سبتمبر المقبل.