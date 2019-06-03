تقاعد زعيم الجمهوريين المعارض بفرنسا بعد الأداء الضعيف في الانتخابات الأوروبية

في أعقاب الأداء الضعيف لحزب الجمهوريين المحافظ المعارض في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، أعلن لوران ووكيز انسحابه من قيادة الحزب في وقت متأخر من الأحد.

وقال الشاب /44 عاما/ للقناة التليفزيونية الفرنسية "تي إف 1" وعلى تويتر إنني "لا أريد أن أكون عقبة" معلنا أنه سيتقاعد كرئيس للجمهوريين، الحزب المعارض الرئيسي في فرنسا.

يأتي الإعلان بعد أسبوع من تراجع حصة حزبه المحافظ من الأصوات إلى 5ر8 بالمئة و8 مقاعد في الانتخابات التي جرت على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما جعل حزب التجمع الوطني بزعامة اليمينية المتطرفة الشعبوية مارين لوبان صاحب القوة الأكبر.

وتلقى ووكيز، الذي سيطر حزبه في وقت من الأوقات على قصر الإليزيه بين عامي 2007 و2012 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، الجانب الأكبر من انتقادات أعضاء الحزب بسبب الأداء السيء للحزب في الانتخابات الأوروبية.

ويسعى الحزب اليميني الذي كان في وقت من الأوقات يتمتع بنفوذ قوي إلى انتهاج مسار جديد منذ فوز الاشتراكي الليبرالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2017.