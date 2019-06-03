محكمة سويدية ترفض طلبا باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاغتصاب

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رفضت محكمة سويدية اليوم الاثنين، طلبًا باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس غيابيًا للاشتباه بضلوعه في جريمة اغتصاب.

وذكر محامي الدفاع عن أسانج أن قرار المحكمة الجزئية في أوبسالا برفض طلب احتجاز أسانج غيابيا يعتبر بمثابة "انتصار كبير" لموكله.

وقال المحامي بير إي صامويلسون إن المحكمة أخذت في اعتبارها مرافعة الدفاع بشأن إمكانية مواصلة التحقيق وفق شروط "أمر تحقيق أوروبي".

وكان الادعاء السويدي قد طالب اليوم الاثنين باحتجاز جوليان أسانج غيابيا بتهمة الاغتصاب لأنه قد يتهرب من العدالة.

وقالت نائب المدعي العام إيف ماريا بيرسون، إن المحكمة "تتفق مع تقديراتها" بشأن إمكانية هروب جوليان أسانج، وأن الشكوك بشأن ضلوعه في جريمة الاغتصاب مازالت قائمة.

وذكرت بيرسون أنها تدرس مع فريقها إمكانية استئناف الحكم، ومواصلة التحقيق، مضيفة أن قرار المحكمة "ليس هزيمة".