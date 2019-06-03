روسيا ترفض اتهامات أوكرانيا لها بدعم الإرهاب في محكمة العدل الدولية

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رفضت روسيا بشدة اتهامات أوكرانيا ضدها بأنها دعمت أنشطة إرهابية، خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال التمثيل القانوني لروسيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إن موسكو لم تدعم الإرهاب في الصراع في شرق أوكرانيا.

وأسفر الصراع، بين الجيش الأوكراني وجماعات انفصالية موالية لروسيا بالقرب من الحدود الروسية، عن مقتل نحو 13 ألف شخص على مدار السنوات الخمسة الماضية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

لكن الوفيات بين المدنيين في النزاع المسلح لا يمكن أن تعزى إلى الإرهاب، وفقا للمحامين الروس.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتمويل الانفصاليين وتزويدهم بالأسلحة، مستشهدة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب.

وترغب روسيا في إسقاط التهمة باعتبارها غير مقبولة.

وتتضمن القضية اتهامات بتورط روسي في إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم "MH17" في أجواء شرق أوكرانيا في يوليو 2014 .

وكان على متن الطائرة 298 شخصا عند إسقاطها بصاروخ تردد أنه تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا، ولقى جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

ونفى محامو روسيا مسؤوليتها عن الحادث.

يحكم القضاة ما إذا كان طلب روسيا بإسقاط التهمة مقبولا أم لا.

وليس من الواضح متى يمكن اتخاذ القرار.