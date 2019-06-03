السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



وقال الديوان الملكي - في بيان - إنه بناء على جلسة المحكمة العليا التي عقدت مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هجرية ، للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام ، وبعد الاطلاع على ما ورد إليها، والنظر فيه ، فإذا أنه شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء، الأول من شهر شوال 1440هجرية حسب تقويم أم القرى - الموافق الرابع من يونيو 2019 ميلادية ، هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام .