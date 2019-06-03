يقيم "الأعلى للثقافة" تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم، أمسية حكي بعنوان "جوا الصندوق"، تقدمها مجموعة "أنا الحكاية، وذلك يوم الخميس 4 يوليو ٢٠١٩، فى تمام السابعة مساءًا، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويقدم الأمسية كلاً من: "آية سامى، إيمان شاهين، سهام بنت سنية،عبد السلام، ومنى إبراهيم" وإخراج وتلحين إيمان صلاح.

والهدف من مجموعة "أنا الحكاية"، هو تكسير الصور النمطية الرائجة التي تقدم للمرأة في الإعلام والأدب والسينما والقصص الشعبية وحتى قصص الأطفال، وخلق صوت للمرأة في قصص وحكايات نستطيع من خلالها رؤية عالمها الإنساني الحقيقي.

تتناول القصص مجموعة متنوعة من الموضوعات، ومناقشة مفاهيم مثل التنميط ، والذى يقوم على النوع الاجماعى، وعلى العدالة فيما يخص العلاقات بين النساء والرجال، كما تقدم حكايات العرض عددا من التجارب الذاتية، والتى يمكن للجمهور التماشى معها، نظرا لكونها تجارب إنسانية مر بها الكثيرين والكثيرات فى مجتمعنا ومجتمعات أخرى أيضا.

ويعتمد العرض فى توصبل هذه الرؤية فى إطار سردى وبصرى، مع توظيف لأدوات فن الحكي والموسيقى والأغانى.