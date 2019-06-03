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البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.275 مليار دولار بنهاية مايو الماضي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 5:14 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 5:14 م

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر مايو الماضي بنحو 57 مليون دولار ليبلغ 275ر44 مليار دولار، مقابل 218 ر44 مليار دولار خلال شهر أبريل السابق له.

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