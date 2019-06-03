القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي : التحالف بين سول وواشنطن محور السلام والأمن

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان الذي يقوم اليوم الإثنين، بأول زيارة إلى كوريا الجنوبية منذ تنصيبه، أن التحالف الحديدي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يمثل محورا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن شاناهان تأكيده على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي ويمكن التحقق الكامل منه، مشددا على أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية مستعدة لردع جميع التهديدات ضدها.

وقال شاناهان - خلال اجتماعه مع وزير دفاع كوريا الجنوبية صباح اليوم في سول - "في ظل هذا العالم المتغير باستمرار، يبقى شيء واحد دون تغيير وهو تحالفنا الحديدي الذي يعد محور السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

وأكد على الثقة المتبادلة بين كوريا الجنوبية وأمريكا والتي تم تشكيلها في الحرب الكورية قبل 70 عاما، وتدوم حتى الآن، لافتا إلى أن جهود نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية أظهرت هذه الثقة بين البلدين.