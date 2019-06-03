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إصابة مستشار بوزارة العدل ومصرع زوجته ونجلتيه فى حادث إنقلاب سيارة بقنا

كتب _ حمادة عاشور:
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 5:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 5:22 ص

لقيت ربة منزل و طفلتيها مصرعهما و أصيب زوجها المستشار بوزارة العدل فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى قنا سوهاج.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 15 على الطريق الصحراوى قنا سوهاج الصحراوى وتبين أنه أثناء قيام المستشار محمد محمود مطاوع بوزارة العدل بقيادة سيارته الملاكى وعند الكيلو 15 على الطريق الصحراوى قنا سوهاج اختلت عجلة القيادة و انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران مما أسفر عن مصرع زوجته إيمان عبد الفتاح 35 سنة ونجلتيه روان محمد محمود 6 سنوات و فريده عامين وتم نقلهم لمستشفى قنا العام.


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