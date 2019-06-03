اعترفت زوجة المحامي جمال بأنه قتل فريدة بعد لقاء بينهما في المرسم.

قالت زوجة المحامي بعد استدعاءها للشهادة في القضية بعد الجلسة الأولى التي طلبت نور المحامية وشقيقة فريدة تحويل الجلسات لسرية، وقدمت للقاضي أوراق تثبت أن يوسف ابن المحامي وأنه قد يكون متورطا في مقتل شقيقتها.

روت زوجة المحامي أمام القاضي ان يوم الحادث كانت تحتفل بذكرى زواجها مع جمال في أحد المطاعم وفِي غفلة منه سمعت رسالة مسجلة بصوت فريدة تخبره فيها أنها تنتظره في المرسم وفق الموعد المحدد بينهما.

تتبعت زوجة جمال سيارة زوجها عقب إيصالها لمنزلهما بتاكسي، حتى وصل إلى المرسى وتحرك بمركب إلى الجانب الاخر مِن الجزيرة، وتتبعته بمركب آخر وشاهدته وهو يعتدي على فريدة ويضرب رأسها في الشجرة ثم قام بجرها وألقاها في المياه، وأيدها في روايتها المراكبي الذي ذهبت برفقته حيث شاهد جمال وهي يلقي بجثة في المياه ولكنه تخوف من الابلاغ في وقت سابق.

أنكر جمال الاتهامات الموجهة إليه، وطلبت نور من القاضي مطابقة بصمته مع البصمة المجهولة في مكان الحادث.