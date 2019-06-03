الصين تغلق الانترنت قبيل الذكرى السنوية لأحداث تيانانمين

تحجب أجهزة الرقابة الصينية مواقع التواصل الاجتماعي عن المستخدمين في الصين قبيل الذكرى السنوية الثلاثين لأحداث ميدان تيانانمين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بكين تفرض عددا من إجراءات التحكم في الانترنت الأكثر صرامة في العالم، حيث تحذف المحتوى وتحجب المواقع التي تعتبرها تهديدا للاستقرار. ولكن إجراءات التقييد تم تكثيفها قبيل ذكرى الاحتجاجات الدموية التي وقعت في 4 حزيران/يونيو 1989.

ومنع تطبيق "وي تشات" للمراسلات وموقع "ويبو" مستخدميهما من تغيير صورهم الشخصية الخاصة بحساباتهم ومعلومات شخصية أخرى.

وقالت خدمة "بيليبيلي" لمشاركة مقاطع الفيديو إنها أوقفت التعليقات المباشرة وعمليات أخرى من أجل "تحسينات فنية".

واكتسبت الرقابة التي تركز على أحداث 1989 المثيرة للجدل أهمية إضافية وسط تصاعد التوترات الأمريكية الصينية.

وذكرت بلومبرج أنه في بعض الأحيان، يتم حجب الرسائل أو تأجيل نشرها. واشتكى المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بطء سرعات الانترنت أو من المشكلات التي يواجهونها عند استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، وهي وسيلة تحظى بشعبية للتحايل على تقييد الانترنت.