تقرير: كندا شريكة في الإبادة الجماعية لسيدات وفتيات السكان الأصليين

تشكل جرائم القتل والاختفاء للآلاف من سيدات وفتيات السكان الأصليين في مختلف أنحاء كندا في العقود الماضية "أعمال إبادة جماعية" وذلك فقا لتقرير نهائي للجنة تحقيق وطنية في المأساة المستمرة تم تقديمه اليوم الاثنين في إقليم كيبيك.



وكان التقرير المكون من جزءين والذي تم تقديمه إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حفل ختامي بمتحف التاريخ الكندي في جاتينو بإقليم كيبيك، نتاج عمل استمر ثلاثة أعوام من لجنة التحقيق في قتل واختفاء سيدات وفتيات من السكان الأصليين.



وأجرت لجنة التحقيق عشرات اللقاءات واستمعت إلى شهادات مروعة للغاية من أكثر من 2300 كندي.



وقال التقرير "الحقائق المذكورة في جلسات استماع لجنة التحقيق الوطنية تسرد قصة، أو بشكل أدق، آلاف القصص- عن أعمال إبادة جماعية ضد سيدات وفتيات من "الأمم الأولى والانويت والميتي، فضلا عن أفراد مجتمع السحاقيات والشواذ وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا ".



وأوضح التقرير أن "أعمال العنف ترقى إلى إبادة جماعية للسكان الأصليين واستهدفت بشكل أساسي النساء ..".



وألقى التقرير باللائمة على التشريع "الاستعماري" والنماذج الخطيرة والمستمرة والمتعمدة للانتهاكات المنهجية لحقوق السكان الأصليين" في الزيادة الحالية في أعمال العنف والقتل والانتحار بين السكان الأصليين بكندا.



وحمل التقرير عنوان "استعادة القوة والمكان" وجاء بـ231 دعوة فردية لتحقيق العدالة وتوصيات موجهة إلى حكومات ومؤسسات ومزودي خدمات اجتماعية وقطاعات صناعية وكنديين عاديين.



وقال كبير المفوضين بلجنة التحقيق ماريون بولر "دعوات تحقيق العدالة ليست مجرد توصيات أو اقتراحات اختيارية، إنها أولويات قانونية".