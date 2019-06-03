ضبط فنى بكهرباء مصر الوسطى يحتفظ بمهمات الشركة داخل سوبر ماركت

تمكنت شرطة كهرباء مصر الوسطى، من ضبط فني كهرباء يقوم بالاحتفاظ بمهمات الشركة داخل سوبر ماركت، والتربح بإصلاح العدادات مقابل مبالغ مالية.



وقام الرائد علاء عبد الصمد سعيد، رئيس مباحث كهرباء المنيا بضبط الفنى م -م -ض، فني بكهرباء بني مزار 38 سنة أثناء الاحتفاظ بعدادات ومهمات خاصة بالشركة بداخل سوبر ماركت خاصة بناحية المواطنين بقرية ولاد حمدان ببني مزار.



كانت قد وصلت معلومات إلى الرائد علاء عبد الصمد، بوجود عدادات بإحدى المحلات بقرية ولاد حمدان تخص أحد الفنيين بالشركة، وقد تم صرفها من مخازن الشركة ولم يتم تركيبها، وأيضًا وجود عدادات معطلة يقوم المتهم بالتربح وإصلاحها لحساب نفسه مقابل مبالغ مالية.



وقد تم تشكيل وحدة بحث برئاسة مدير مباحث الكهرباء اللواء مفيد محمد ومفتش كهرباء المنيا العقيد الحسينى إبراهيم والرائد علاء عبد الصمد رئيس مباحث الكهرباء، وعقب تقنبن الاجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط العدادات ومستلزمات الشركة، وقد اعترف صاحب المحل المتواجد بداخلة، على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4398 إداري بني مزار 2019 وتولت النيابة العامة التحقيقات .