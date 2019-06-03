وزير خارجية قطر: مبادرة عدم الاعتداء الإيرانية تستحق التجاوب

صرح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، بأن مبادرة عدم الاعتداء التي اقترحتها إيران على الدول الخليجية "تستحق التجاوب".

وقال في المقابلة إنه "لا يوجد تصور عربي مشترك تجاه إيران"، وأن "مبادرة عدم الاعتداء التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تستحق النظر والدراسة والتجاوب وتحديد المخاوف التي تشكلها إيران لمعالجتها مع طهران بشكل مباشر".

وأكد آل ثاني أنه "لم تتم مناقشة هذه المبادرة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة".

وفيما يتعلق بتطورات العلاقات مع السودان، قال إنه لا يوجد توتر مع السودان، مؤكدا وجود تعاون عسكري بين البلدين وأن العلاقات بين البلدين جيدة.

وقال إن قطر تربطها مع السودان علاقات في الشقين العسكري والمدني، مبينا أن سفارة بلاده في الخرطوم تعمل بشكل مستمر.

وأفاد الدبلوماسي القطري بوجود اتصالات بين القوات القطرية والمجلس العسكري، متحدثا في السياق عن أعمال ومشاريع مشتركة بين الجيش القطري ونظيره السوداني.

وبخصوص استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرها فتح الرحمن علي محمد في الدوحة، صرح الوزير القطري بأن القرار فاجأ الدوحة، مؤكدا أنه تم التأكد من المعلومات، وتبين أن السفير كان في إجازة مبلغ عنها مسبقا منذ فترة.

وأضاف: "بعد ذلك يبدو أن تطورات حصلت في السودان، لتعلن الخرطوم أنه تم استدعاء السفير لساعات".

وتابع قائلا إن بلاده تنتظر توضيحا من الحكومة السودانية، معلنا انفتاح بلاده وتعاونها المستمر مع الخرطوم.