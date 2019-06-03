شلل في مستشفيات موريتانيا بعد إضراب العاملين في قطاع الصحة

أدى إضراب العاملين في قطاع الصحة العمومية في موريتانيا إلى شلل كبير في عمل المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد.



وقالت نقابات الصحة، اليوم الاثنين، إن الاضراب الذي يستغرق يومين أدى إلى إلغاء برمجة العمليات الجراحية في عموم البلاد وإلغاء الاستشارات الخارجية وتقليص الفرق المداومة بنسبة 80%.



وأعربت النقابات عن أسفها لرجوع العديد من المواطنين دون تلقي العلاجات فيما استمر عمل الحالات المستعجلة (الطوارئ).



ويقضي برتوكول اتفاق سابق بين وزارة الصحة الموريتانية والنقابات بزيادة رواتب عمال الصحة واكتتاب جميع الأطباء وتوزيع قطع أراضي عليهم وزيادة سن التقاعد.



ويقول الأطباء إنه كان من المفترض أن ينفذ الاتفاق ابتداء من شهر أبريل الماضي، لكن الوزارة أظهرت أنها غير جادة.