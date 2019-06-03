تعيين 7 وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين 7 وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من الكليات بالجامعة.

شملت القرارات تعيين الدكتورة نهاد محمد على أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مازن محمد سليم أستاذ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شوقي سليم أستاذ الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة الهام محمد سلامة أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم رئيسا لقسم علم الحشرات بالكلية، والدكتورة دينا محسن على أستاذ النبات بكلية العلوم رئيسا لقسم النبات بالكلية، وتعيين الدكتور علاء السيد أمين أستاذ الكيمياء بكلية العلوم رئيسًا لقسم الكيمياء بالكلية والدكتور محمد على عطية أستاذ الفيزياء بكلية العلوم رئيسا لقسم الفيزياء بالكلية

وأعرب "السعيد" عن تمنياته للوكلاء ورؤساء الأقسام الجدد بالتوفيق والسداد في مهامهم ومناصبهم الجديدة.