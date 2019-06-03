بدأت الحلقة الـ 28 من مسلسل "حكايتي" بمقتل "حسام" الفنان إسلام جمال، علي يد "سليمان" الفنان أحمد بدير، ويعترف إمام النيابة أنه قتله لأخذ بثأر ابنته "نور"، كما يتم الحكم عليه بالمؤبد.

وبعد مقتل "حسام" عرفت داليدا من النيابة أن حسام هو من قتل ابنة عمه، هو من حاول قتلها في حادثة السيارة التي تعرضت لها، ولم تتوصل النيابة بعد لقاتل والدها "سليم".

وتتعاقد "داليدا" مع أحد "براندات" لتصنيع الملابس العالمية، و بدأ "علي" العمل في شركة شحن جديدة للسفن.

كما يعود "لأدهم" الفنان أحمد حاتم، الأرض والمصنع بعدما أتثبت المحامي تزوير حسام عقود مليكتهم، ولكنه يكتشف تراكم الديون عليهما، ويقرر "سعد" الفنان إدوارد أخذ أسرته وترك الخان ويأخد ابنه "نادر" إلي أحدي المصحات لعلاجه من الإدمان.