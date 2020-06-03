الكاظمي: العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانها وتطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات .

وأضاف الكاظمي ، خلال استقباله اليوم وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان أن "الحكومة وضمن برنامجها الأساسي تسعى الى تطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات"،حسب بيان للحكومة العراقية .

وأوضح أن "العالم بأسره يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المشهد الاقتصادي وضرورة بذل أقصى الجهود للتصدي للمشاكل المعقّدة التي تمرّ بها دول المنطقة".

من جانبه ، أكد وزير الطاقة الإيراني" حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات وأقصى درجات التعاون مع العراق، ودعمه على جميع الصعد".

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقةوفرص التعاون في مجال الطاقة وبالأخص الكهرباء وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي.

ويستورد العراق منذ سنوات أكثر من 1200 ميجا واط من الطاقة الكهربائية من إيران إضافة إلى كميات من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في مناطق شرقي العراق .

وحصل العراق على استثناء من العقوبات الأمريكية لاستمرار هذا التعاون بسبب تهالك البنى التحتية العراقية في مجال الطاقة وعدم قدرتها على سد متطلبات الاستهلاك المحلي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد في وقت سابق اليوم على ضرورة توسيع التعاون مع إيران في قطاعي الكهرباء والمياه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس صالح للوزير الإيراني والوفد المرافق له ، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان صحفي.

وأكد صالح ، بحسب البيان، "ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين".

وأشار إلى "أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة خدمة للمصالح المتبادلة".

من جانبه ، جدد أردكانيان "استعداد بلاده لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات".

وكان الوفد الإيراني برئاسة أردكانيان وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد لبحث عدد من الملفات المشتركة.